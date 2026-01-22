Nashik Teacher Protest : नाशिकमध्ये शिक्षकांचा संताप! प्रलंबित मागण्यांसाठी उपसंचालक कार्यालयात 'महादरबार' गाजला

नाशिक रोड: नाशिक विभागातील शिक्षकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि कामकाजातील दिरंगाईविरोधात बुधवारी (ता.२१) नाशिक रोड येथील विभागीय उपसंचालक कार्यालयात झालेल्या शिक्षक महादरबार अक्षरशः उग्र वळणावर गेला..नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यासह संपूर्ण विभागातून सुमारे ४०० हून अधिक शिक्षक विविध प्रश्न घेऊन उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात महिला शिक्षकांचा सहभाग लक्षणीय होता..बैठकीदरम्यान शिक्षकांनी उपसंचालक संजयकुमार राठोड, शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, प्रकाश आहेर, श्रीधर देवरे-बोडके, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप यांच्यासमोर अक्षरशः समस्यांचा पाढा वाचला. शिक्षकांच्या तीव्र भावना आणि संतप्त प्रतिक्रिया यामुळे सभागृहात तणाव निर्माण झाला. अखेर परिस्थिती इतकी टोकाला गेली, की आमदार किशोर दराडे यांनी उपसंचालक कार्यालयातून वॉकआऊट करत समोरील मैदानात ठिय्या आंदोलन सुरू केले..शालार्थपासून बदली मान्यतेपर्यंत प्रश्नांचा डोंगरया महाशिक्षक दरबारात शालार्थ आयडी, शिक्षक मान्यता, पुरवणी बिले, अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, एकस्तर वेतन समस्या, कला शिक्षकांचे प्रश्न, सेवा सातत्य, बदली मान्यता अशा असंख्य प्रश्नांवर शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला. .‘जनभावनेचा विचार करून तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा मला कठोर कारवाई करावी लागेल,’ असा स्पष्ट इशारा आमदार दराडे यांनी उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला. अखेर २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याची लेखी ग्वाही दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आली..शिक्षकांचा संयम सुटलाराज्य मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. डी. देशमुख यांनी प्रशासनावर तीव्र टीका करताना सांगितले, की गेल्या एक वर्षापासून उपसंचालक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच पे-युनिट कार्यालयात एकही काम झालेले नाही. शिक्षकांना सतत चकरा मारायला लावले जाते. ‘एसआयटी’च्या नावाखाली काम थांबवले जाते. या बेजबाबदारपणामुळेच शिक्षकांच्या संयमाचा बांध फुटला असून, आज पोलिस यंत्रणा बोलवावी लागणे ही गंभीर बाब आहे..विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी संयमसरकारी कार्यालयातील बेजबाबदारपणामुळे शिक्षकांची मानसिकता खचते; मात्र विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि सक्षम भारताची निर्मिती हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य सुरू ठेवत आहोत, अशी भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली. या शिक्षक महादरबारात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी व नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ४०० शिक्षकांची उपस्थिती म्हणजे प्रश्नांची प्रचंड संख्या आणि व्यवस्थेतील अपयश अधोरेखित करणारी बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे.Menopause Clinic: महिलावर्गाचे आरोग्य केंद्रस्थानी; शासकीय रुग्णालयांत 'मेनोपॉज क्लिनिक'.मान्यतांच्या फायली ‘भिजत’ पडल्याशिक्षक नेते दर्शन पाटील यांनी सांगितले, की काही बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे वैयक्तिक मान्यतांच्या फायली सरकारी कार्यालयात धूळखात पडून राहिल्या. उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षकांच्या मान्यता वेळेवर झालेल्या नाहीत. संस्थांनी वेळोवेळी कागदपत्रांची पूर्तता करूनही शिक्षकांचा भ्रमनिरासच केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.