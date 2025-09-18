Education News : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी सोडावी लागणार; शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण

नामपूर: शिक्षकांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दोन वर्षात उत्तीर्ण करावी अन्यथा सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला दिल्याने नोकरी सोडावी लागण्याच्या भीती शिक्षकांमध्ये आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे. .निर्णयामुळे नोकरीत कायम राहणे व पदोन्नती मिळविणे यासाठी टीईटी परीक्षा २ वर्षांमध्ये उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. टीईटी परीक्षेतील अभ्यासक्रमाची व्याप्ती पाहता सेवेतील जुन्या शिक्षकांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नव्याने या परीक्षेचा अभ्यास करणे आव्हानात्मक असणार आहे. शाळांच्या गुणवत्ता वाढीच्या कामाऐवजी परीक्षेच्या अभ्यासाचे आव्हान उभे राहिल्याने नोकरी गमावण्याची शिक्षकांमध्ये भीती आहे..शिक्षकांचे म्हणणेअनेक शिक्षकांच्या सेवा १५ ते ३० वर्ष झाल्या आहेत. नोकरीच्या अखेरच्या टप्प्यात सेवापूर्व भरती प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी स्पर्धा परीक्षा पदोन्न्नतीसाठी लादणे अन्यायकारक असल्याची सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांची भावना आहे. अनेक शिक्षकांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये दुर्गम, आदिवासी व ग्रामीण काम केले आहे. ६ ते १४ वयोगटांमध्ये काम करण्यासाठी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. .टीईटी परीक्षेच्या नावाखाली अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून बाहेर घालवल्यास प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहे. राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांवर वैयक्तिक व कौटुंबिक कारणास्तव अनेक बँका, पतसंस्थांचे कर्ज असून भविष्यात नोकरी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पुनर्विचार याचिकेची मागणी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका अभ्यासपूर्वक दाखल करण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे..प्रचलित टीईटीस विरोध सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकेस अपयश आल्यास व गरज पडल्यास शिक्षण सेवक भरतीसाठी वापरली जाणारी सध्याची टीईटी ही स्पर्धा परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी वापरण्यात येऊ नये, त्याऐवजी फक्त पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्वतंत्र टीईटी परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी घेण्यात यावी. अशी मागणी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली आहे..11th Class Admission : अकरावी ऑनलाइन प्रक्रियेत ६५ टक्के प्रवेश, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रतीक्षेत; शहरात हजारो जागा रिक्त.राज्यभर वर्षानुवर्ष शिक्षकांच्या पदोन्नत्या रखडलेल्या असतात, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट घातल्याने टीईटी नसलेल्या शिक्षकांचा सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळण्याचा हक्क डावलला जाणार आहे. तसेच टिईटी पूर्वी तत्कालीन निवड मंडळांच्या स्पर्धा परीक्षातून गुणवत्तेवर नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने या शिक्षकांना टीईटीची अट शिथिल करण्यातबाबत शासनाने तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची प्राथमिक शिक्षक संघाने मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.