Firoz Badshah Passed Away : शिक्षण क्षेत्रातील भीष्माचार्य फिरोज बादशाह काळाच्या पडद्याआड

मालेगाव : शिक्षण क्षेत्रातील भीष्मपितामह म्हणून परिचित असलेले शिक्षक चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघाचे व महाराष्ट्र ‘टीडीएफ’चे अध्यक्ष फिरोज बादशाह (वय ९२) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. मालेगाव हायस्कूलचे शिक्षक शोएब बादशाहा यांचे ते वडील होत.

शहरातील चंदनपुरी गेटवरील बोहरा कब्रस्तानमध्ये रात्री त्यांचा दफनविधी पार पडला.