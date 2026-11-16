११० किलो वजनाच्या १९ वर्षीय महिलेची सुखरूप प्रसूती करत ३ किलोच्या कन्यारत्नाला जन्म येवला उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने विशेष दक्षता घेत पार पाडली प्रसूती

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येवला : येथील शस्त्रक्रिया केलेल्या महिलेसोबत वैद्यकीय पथक.
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येवला उपजिल्हा रुग्णालयात
आव्हानात्मक प्रसूती सुखरूप
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वजन ११० किलो, वय १९, अनेक आव्हानांवर यशस्वी मात
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सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता.१६ : प्रसूतीदरम्यान आवश्यक असलेली विशेष वैद्यकीय दक्षता, अचूक नियोजन आणि डॉक्टरांच्या कौशल्यपूर्ण प्रयत्नांच्या जोरावर येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने एक आव्हानात्मक प्रसूती सुखरूप पार पाडली. अवघ्या १९ वर्षांच्या आणि ११० किलो वजनाच्या शालिनी शरद अहिरे या महिलेने २९५० ग्रॅम वजनाच्या गोंडस कन्यारत्नाला जन्म दिला आहे. भार्डी- खादगाव (ता. नांदगाव) येथील ही महिला प्रसूतीसाठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाली होती.
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महिलेचे कमी वय आणि अधिक वजन लक्षात घेता प्रसूतीदरम्यान विशेष काळजी घेणे आवश्यक होते. संभाव्य वैद्यकीय गुंतागुंत टाळण्यासाठी प्रसूतीपूर्व नियोजनापासून ते प्रत्यक्ष प्रसूतीपर्यंत डॉक्टरांनी आवश्यक ती खबरदारी घेतली. योग्य वैद्यकीय उपचार, दक्षता आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून ही प्रसूती यशस्वीरीत्या पार पडली. ही प्रसूती डॉ. पंकज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. वल्लभ पोकळे, डॉ. गायत्री आमराव, नर्स भाकरे आणि अक्षय कहांडळ यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
माता आणि नवजात बालिका दोघांचीही प्रकृती सुखरूप असल्याने रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाच्या कार्याचे कौतुक होत
प्रसूतीपूर्व तपासणी, आवश्यक वैद्यकीय नियोजन आणि प्रसूतीदरम्यान घ्यावयाची काळजी या सर्व बाबींची जबाबदारी वैद्यकीय पथकाने समर्थपणे सांभाळली. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे माता आणि नवजात कन्येची सुखरूप प्रसूती शक्य झाल्याचे डॉ.पाटील यांनी सांगितले.
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