Nashik Winter Update: शहरासह जिल्‍हाभरात थंडीचा जोर वाढला असून, सकाळी दाट धुके, दिवसभर ढगाळ वातावरणासह गार वारा वाहत होता.

बुधवारी (ता. ६) मालेगावचे कमाल तापमान २५.२ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले असून, राज्‍यातील हे नीचांकी तापमान आहे. (temperature of Malegaon is lowest in state nashik news)