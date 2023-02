TET Exam : ‘टेट’ची परीक्षा वेळापत्रकानुसारच! परिपत्रकामुळे गोंधळ, सोशल मिडीयावर अफवांचे पीक

नाशिक : महाराष्ट्र राज्‍य परीक्षा परिषद यांच्‍यातर्फे घेतली जाणारी शिक्षक अभियोग्‍यता व बुद्धीमत्ता चाचणी (टेट) २०२२ परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार असल्‍याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. या परीक्षेसंदर्भात सोशल मिडीयावर अफवांचे पीक आले होते, दरम्‍यान टेटसाठी उद्या (ता.८) नोंदणीची अखेरची मुदत आहे. (TET exam as per schedule Confusion due to circular rumors on social media nashik news)

साधारणतः पाच वर्षांच्‍या अंतरानंतर टेट परीक्षा होत असल्‍याने अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थी संख्येत सहाजिक वाढण्याची शक्‍यता आहे. परिक्षा परिषदेतर्फे मंगळवारी (ता.७) काढलेल्या परिपत्रकात म्‍हटले आहे, की शिक्षक अभियोग्‍यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षा २२ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.

त्‍यासाठी आवेदनपत्र ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. काही उमेदवारांनी केंद्र शासनाची शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) दिलेली असून, या परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.

या परीक्षार्थींच्या परीक्षेचा निकाल टेट-२०२२ परीक्षेच्‍या अर्जाच्‍या अंतिम मुदतीनंतर लागणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन अशा परीक्षार्थींना टेट-२०२२ परीक्षा देण्याची संधी उपलब्‍ध होण्याकरिता परीक्षा अर्ज भरण्यास मान्‍यता दिली आहे.

तथापि या उमेदवारांच्‍या केंद्र शासनाची शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्‍याचे परिपत्रकात स्‍पष्ट केले आहे. दरम्यान या परीक्षेसंदर्भात न्‍यायालयात याचिका दाखल असून, निर्धारित वेळापत्रकानुसारच परीक्षा घेणार असल्‍याची भूमिका शासनाने न्‍यायालयात मांडलेली आहे. त्‍यामुळे परिक्षेच्‍या तारखेत बदल होण्याची शक्‍यता नसल्‍याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

कागदपत्रांसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत

शिक्षक अभियोग्‍यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास मर्यादित कालावधी आहे. त्‍यामुळे परीक्षार्थींना कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन, अशी कागदपत्रे प्राप्त करण्यासासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली जाणार असल्‍याचे स्‍प्‍ष्‍ट केलेले आहे.

