Education News : आश्रमशाळा शिक्षकांसाठी 'टीईटी'ची टांगती तलवार; दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक

TET Made Compulsory for Aided Ashram School Teachers : आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नामपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनाही आगामी दोन वर्षांत ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळे दुर्गम व अतिदुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानदान करणाऱ्या आदिवासी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

