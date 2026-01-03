Education News : आश्रमशाळा शिक्षकांसाठी 'टीईटी'ची टांगती तलवार; दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक

नामपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनाही आगामी दोन वर्षांत ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळे दुर्गम व अतिदुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानदान करणाऱ्या आदिवासी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले शिक्षक सेवेत राहण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे..केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी राज्यात १ एप्रिल २०१० पासून सुरू झाली. त्यानंतर ३१ मार्च २०१० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे शिक्षक पदासाठी आवश्यक पात्रता व सेवा-शर्ती ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (एनसीटीई) देण्यात आला. ‘एनसीटीई’ने २३ ऑगस्ट २०१० व २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले..या अधिसूचनांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, अनुदानित, केंद्रीय तसेच एकलव्य निवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ‘टीईटी’ अनिवार्य करण्यात आली होती. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्राथमिक शिक्षकांपैकी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना तीन संधींत परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते..Savitribai Phule Jayanti: संघर्षातून घडलेली क्रांती! सावित्रीबाई फुलेंचे 10 विचार बदलतील तुमचं विचारविश्व.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले व निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी असलेले अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत..यापुढे आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठी केवळ ‘टीईटी’ उत्तीर्ण उमेदवारांचीच नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ‘टीईटी’ उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित पदे शैक्षणिक सत्राच्या अखेरपर्यंत कंत्राटी स्वरूपात भरली जातील. मात्र, अशा कंत्राटी शिक्षकांना शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नसल्याचेही शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.