Uddhav and Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमध्ये एल्गार! २० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर

नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असून, नाशिकमध्ये त्यांची संयुक्त जाहीर सभा होणार आहे. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शुक्रवारी (ता. ९) होणाऱ्या या सभेत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचा एकत्रित आवाज घुमणार आहे. त्यामुळे या सभेकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून राहिले आहे..राज्यात सत्ताधारी भाजपाविरोधात ठाकरे बंधू एकत्र आले असून, मुंबई-नाशिकसह राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेने युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने सुमारे २० वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंच्या मुंबईसह राज्यातील पाच ते सहा ठिकाणी संयुक्त जाहीर सभा होणार असून, त्यापैकी नाशिकची सभा विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. .या जाहीर सभेसाठी ९ जानेवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली असून, नाशिक महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाशिक कार्यालयाच्या वतीने महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागाकडे सभेसाठी मैदान उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे..एकसंध शिवसेनेच्या काळात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी नाशिकमध्ये अनेक वेळा एकाच व्यासपीठावर भाषणे केली होती. मात्र शिवसेना-मनसे विभाजनानंतर दोन स्वतंत्र पक्षांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ते प्रथमच नाशिकच्या व्यासपीठावर एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Malegaon Politics : मालेगावात 'एमआयएम'ला घरचा आहेर; आमदारसमर्थकांचेच बंड, 'या' प्रभागातील चौरंगी लढती ठरणार लक्षवेधी.आदित्य-अमित ठाकरे यांचा रोड-शोमहापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे देखील मैदानात उतरणार आहेत. मुंबईत युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी दोघे संयुक्त रोड-शो करणार असून, त्याच धर्तीवर नाशिकमध्येही अमित आणि आदित्य ठाकरे यांचा एकत्रित रोड-शो होणार आहे. या निमित्ताने आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे हे प्रथमच एकत्र नाशिकमध्ये येणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.