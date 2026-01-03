नाशिक

Uddhav and Raj Thackeray : ठाकरे बंधूंचा नाशिकमध्ये एल्गार! २० वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे एकाच व्यासपीठावर

Thackeray Brothers to Share Stage in Nashik : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असून, नाशिकमध्ये त्यांची संयुक्त जाहीर सभा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसेच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असून, नाशिकमध्ये त्यांची संयुक्त जाहीर सभा होणार आहे. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शुक्रवारी (ता. ९) होणाऱ्या या सभेत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचा एकत्रित आवाज घुमणार आहे. त्यामुळे या सभेकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

