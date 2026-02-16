Nashik Crime : मैत्रीला चुना लावणारा संशयित जेरबंद; मखमलाबाद रोडवरील चोरीचा साडेचार लाखांचा ऐवज जप्त

नाशिक: मखमलाबाद रोड परिसरात राहणाऱ्या मित्राच्या घरी मुक्कामी थांबलेल्या संशयित मित्रानेच रोकडसह सोन्याचे दागिने असा ऐवज चोरी केली. संबंधित संशयिताला शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याच्याकडून साडेचार लाखांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे. .सुमीत अनिल राजुरे (वय २४, रा. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. दत्ता एकनाथ शिंदे (वय ६४, रा. मखमलाबाद रोड) यांना घरात फर्निचरचे काम करायच असल्याने ८० हजारांची रोकड व सोन्याचे दागिने घरातील लोखंडी कपाटात ठेवले होते. त्यानंतर ते कामानिमित्ताने २१ ते २७ तारखेदरम्यान बाहेरगावी गेले होते. .याच दरम्यान, त्यांच्या मुलाचा मित्र संशयित सुमीत राजुरे हा श्रीरामपूरवरून आला होता. घरी कोणी नसल्याने तो त्यांच्याच घरी मुक्कामी थांबला. त्या वेळी तो घरातून रोकड व सोन्याचे दागिने असा ऐवज चोरून पसार झाला होता. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे..या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हे शाखा युनिट दोनचे पथक करीत होते. पथकाने श्रीरामपूर येथे जाऊन त्याचा शोध घेतला असता, तो मिळून आला नव्हता. पथकाचे अंमलदार प्रशांत मरकड, मुक्तार शेख यांना संशयित सुमीत नाशिकला आला असून, चोरीचे सोने विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची खबर मिळाली होती. .त्यानुसार, युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार प्रवीण वाघमारे, प्रशांत मरकड, संदीप भांड, प्रदीप म्हसदे, विशाल देवरे, नाझीमखान पठाण, मुक्तार शेख, अमोल कोष्टी, जगेश्वर बोरसे, अनुजा येवले, समाधान पवार यांच्या पथकाने सापळा रचून संशयित सुमीतच्या मुसक्या आवळल्या. त्याच्याकडून ३१ ग्रॅम सोन्याचे चार लाख ५० हजारांचे दागिने जप्त केले आहेत. तपासकामी त्यास पंचवटी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..Wardha News: महाशिवरात्रीला आजंती धरणात तरुणाचा बुडून मृत्यू, मित्रांच्या डोळ्यादेखत घडली दुर्दैवी घटना.‘एमपीए’त होता कामालासंशयित सुमीत हा मूळचा श्रीरामपूरचा असला तरी यापूर्वी तो नाशिकमध्ये रोजगाराच्या निमित्ताने आला होता. त्या वेळी तो त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस ॲकॅडमीत साफसफाई कामगार म्हणून काम करीत होता. त्यानंतर तो श्रीरामपूराला गेला आणि बांधकाम ठेकेदाराकडे काम करीत होता. त्याच्यावर आर्थिक कर्ज झाले होते. त्यासाठीच त्याने मित्र शिंदेच्या घरात चोरी केल्याचे पोलिस तपासात सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.