नाशिक

Nashik Crime : मैत्रीला चुना लावणारा संशयित जेरबंद; मखमलाबाद रोडवरील चोरीचा साडेचार लाखांचा ऐवज जप्त

Friend Arrested in Makhmalabad Road Theft Case in Nashik : संबंधित संशयिताला शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याच्याकडून साडेचार लाखांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मखमलाबाद रोड परिसरात राहणाऱ्या मित्राच्या घरी मुक्कामी थांबलेल्या संशयित मित्रानेच रोकडसह सोन्याचे दागिने असा ऐवज चोरी केली. संबंधित संशयिताला शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याच्याकडून साडेचार लाखांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrest
Theft

Related Stories

No stories found.