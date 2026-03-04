Nashik Crime : मैत्रीला काळिमा! जामिनावर बाहेर येताच सराईत गुन्हेगाराने मैत्रिणीचेच घर लुटले; नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई

नाशिक: अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीच मकोकाच्या गुन्ह्यातून जामिनावर बाहेर आलेल्या संशयिताने मैत्रिणीच्याच घरातून सुमारे अडीच लाखांचा ऐवज चोरी केल्याप्रकरणी त्यास बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने संशयित सराईत गुन्हेगारास आडगावातून अटक केली आहे..श्रीजय संजय खाडे (वय २८, रा. पाटील गल्ली, सानपवाडा, शिरीषकुमार चौक, जुने नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. उपनगरच्या टाकळी रोड परिसरात गेल्या जानेवारीत चोरीचा गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हेशाखा युनिट एकचे पथक करीत होते. त्यावेळी पथकाचे पोलीस अंमलदार विलास चारोस्कर, गोरख साबळे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार या गुन्ह्यातील संशयित आडगाव परिसरात फिरत असल्याची खबर मिळाली होती..गुन्हे शाखा युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या सूचनेप्रमाणे, उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, रवींद्र आढाव, विलास चारोस्कर, राहुल पालखेडे, आप्पा पानवळ, राम बर्डे, गोरख साबळे, शर्मिला कोकणी, किरण शिरसाठ यांच्या पथकाने आडगाव हद्दीत संशयित खाडेचा शोध घेत शिताफीने त्यास अटक केली. त्याने चोरीच्या गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्यास तपासकामी उपनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..Chiplun Kidnapping Case : प्रेमविवाहाच्या रागातून नगरसेवकाच्या ड्रायव्हरला तोंड दाबून गाडीत कोंबून नेलं; फैजानचा जबरदस्तीने व्हिडिओ बनवण्याचा.., चिपळूणमध्ये काय घडलं?.संशयित खाडे याच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे ९ गुन्हे दाखल असून, अंबड पोलीस ठाण्यात दाखल प्राणघातक हल्ला व आर्म ॲक्टसह विविध गुन्ह्यांप्रकरणी त्याच्यावर मकोकाअन्वये कारवाई करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात तो नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात दाखल होता. मात्र दोन महिन्यांपूर्वीच तो जामिनावर बाहेर आला. बाहेर येताच त्याने मैत्रिणीच्याच घरात चोरी केली..अडीच लाखाची चोरीटाकळी रोड परिसरातील रोहाऊसमध्ये राहणाऱ्या मैत्रिणीच्या घरातून त्याने २ लाख ४० हजार रुपयांची रोकड चोरून नेली होती. सदरचा प्रकार २५ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री घडला होता. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.