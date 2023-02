Nashik Crime News : मोसमपुल भागात चोरी; 35 हजाराचा ऐवज लंपास

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरातील मोसम पूल भागातील भारत मटण शॉप जवळील घरात चोरीचा प्रकार घडला. रत्नमाला बच्छाव (वय ३९, रा. मोसमपुल) यांचे घर उघडे असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी मोबाईल, मंगळसूत्र व पाच हजार रुपये रोख असा सुमारे ३५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. (Theft in Mosampul area Lumpas instead of 35 thousand Nashik Crime News)

श्रीमती. बच्छाव घरातील दुसऱ्या खोलीत असताना मुख्य दरवाजा उघडा ठेवला होता. हीच संधी साधून चोरट्याने घरात कोणी नसल्याची संधी साधून चोरट्यांनी घरात प्रवेश करत ३५ हजाराचा ऐवज चोरुन नेला. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

