आधी घेईना लस अन् आता मिळेना लस! चांदवड तालुक्यातील चित्र

चांदवड (जि. नाशिक) : ‘आधी घेईना लस अन् आता मिळेना लस’ अशी परिस्थिती तालुक्यात निर्माण झाली आहे. तालुक्याला एकच दिवस पुरेल इतका लसींचा साठा येत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मनस्ताप होत आहे. (There is a shortage of vaccines for corona vaccination in Chandwad taluka)

शनिवारी (ता. ८) तालुक्यासाठी एक हजार डोस उपलब्ध झाल्याने अनेकांना लसीशिवाय माघारी फिरावे लागले. सुरुवातीला ४५ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना प्रशासनाकडून लसीकरण करून घेण्यासाठी आवाहन करण्यात येत होते. तरीही लसीकरणाला कोणी येत नव्हते. आता मात्र प्रत्येकाला लस हवी आहे. पण, ती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आजपर्यंत तालुक्यात एकूण २३ हजार ६५४ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. तर, शनिवारी तालुक्यात तळेगाव रोही, उसवाड, काजीसांगवी आरोग्य उपकेंद्रांतर्गत एक हजार नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. मात्र, रविवारी (ता. ९) लसींचा पुरवठा होणार नसल्याने तालुक्यातील नागरिकांना लस येईपर्यंत प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. रोज तालुक्याला किमान पाच हजार डोसचा पुरवठा करून प्रत्येक गावात लसीकरण करण्याची नागरिकांकडून मागणी करण्यात येत आहे.

तालुक्यातील प्रत्येक गावात लसीकरण केंद्र घेऊन प्रत्येक नागरिकाला लस मिळायला हवी. तसा जिल्ह्याकडून पुरवठा व्हावा.

- समाधान जामदार, कार्याध्यक्ष, तालुका काँग्रेस

आम्ही तालुक्यातील प्रत्येक नागरिकाला लस मिळावी, या प्रयत्नात आहे. जिल्ह्याकडून लसीचा पुरवठा झाल्यास तत्काळ लस देण्यात येईल.

- डॉ. पंकज ठाकरे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, चांदवड

