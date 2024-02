Nashik News : राष्ट्रवादी भवनामध्ये आज होणार जल्लोष

Nashik News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे चिन्ह हे अजित पवार यांच्याकडे असेल, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. या निर्णयाचे नाशिक शहर व जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वागत केले आहे.

पक्ष व चिन्ह मिळाल्याबद्दल नाशिक शहर व जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बुधवारी (ता. ७) जल्लोष साजरा केला जाणार आहे. (There will be jubilation in NCP Bhavan today nashik news )