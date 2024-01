thief stole gold chain from woman neck when women gone for morning walk nashik crime news esakal

नाशिक Nashik Crime News : पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने सोन्याची पोत खेचली; संशयित कारमधून झाले पसार सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या महिलेला पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने संशयिताने महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत खेचून पोबारा केला.