टाके-घोटी शिवारात चाकूचा धाक दाखवत लूटमार; दोघांना अटक

इगतपुरी (नाशिक) : मुंबई-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर टाके-घोटी शिवारात (take ghoti area) एका ट्रकचालकाला चाकूचा धाक दाखवून मोबाईल (mobile phone) व रोकड (money) चोरून नेत लूटमार केल्याची घटना घडली. तीन संशयितांपैकी दोघांना अटक झाली असून, एकाचा इगतपुरी पोलिस शोध घेत आहे. (Thieves have stolen a mobile phone and money from a truck driver in take ghoti area)

हेही वाचा: कोरोना उतरणीला मात्र इभ्रत टांगणीला! नाशिक मार्केट गर्दीचे फोटो देशभर VIRAL

वाहनचालक योगेश पाटील (रा. कजगाव, जि. जळगाव) हे आपल्या वाहनाने मुंबई- नाशिक महामार्गावर गुरुवार (ता.१३) रात्री जात असता त्यांना टाके-घोटी जवळ तीन अज्ञात तरुणांनी अडवत चाकूचा धाक दाखवत, दमदाटी करून त्यांच्याकडे असलेला १२ हजार ५०० रुपयांचा मोबाईल, ३४०० रुपयांची रोकड चोरून नेली. याप्रकरणी इगतपुरी पोलिस ठाण्यात वाहन चालकाने मालट्रकमध्ये औषधे असल्याने प्रथम मुंबईला माल पोचवून दुसऱ्या दिवशी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत सचिन म्हसणे (रा. फांगुळगव्हाण) व हनुमान आरशेंडे (रा. बोरटेंभे) या संशयितांना अटक केली. अधिक तपास निरीक्षक समाधान नागरे व सहायक निरीक्षक डी. डी. पाटील करीत आहेत.

(Thieves have stolen a mobile phone and money from a truck driver in take ghoti area)