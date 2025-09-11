Nashik News : नाशिकच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा मुद्दा थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत

नाशिक: पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत तक्रारी गेल्याने महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी तातडीने खड्डे बुजविण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्तांना दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांची टिम रस्त्यांवर उतरली आहे. आठ दिवसांत खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. .मेपासून पावसाला सुरवात झाला असून, आतापर्यंत सुरू असलेल्या पावसाने शहरातील रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. पावसाळ्यात डांबरीकरण करता येत नसल्याने मुरूम व कॉंक्रिटचे मटेरिअल टाकून खड्डे बुजविले जात आहे. परंतु सततच्या पावसामुळे मुरूमाचा चिखल होऊन वाहने घसरण्याचे प्रकार घडत आहेत. .खड्ड्यांच्या आजारावर तात्पुरत्या मलमपट्टीचा उपाय आणखी हानिकारक होत असल्याने नागरिकांचा रोष वाढला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात ५७३९ खड्डे व ओघळ असल्याचे निदर्शनास आले. त्यात ३,२५० खड्डे व ओघळ बुजविल्याचा दावा केला..परंतु प्रत्यक्षात कागदावरच खड्ड्यांचे सर्वेक्षण झाल्याचे वास्तव समोर आले. त्यातून नागरिकांचा संताप अधिक वाढतं आहे. श्रीगणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या उद्घाटनाला आलेल्या कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील खड्ड्यांवरून नाराजी व्यक्त केली. त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त मनिषा खत्री यांनी आठ दिवसात खड्डे बुजविण्याच्या सूचना केल्या आहेत..Devendra Fadnavis: ''काहींना यात राजकारण करायचंय'', मराठा आरक्षणाच्या 'जीआर'वरुन मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांचे कान टोचले.शहरातील ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. त्या रस्त्यांवरील खड्डे पाऊस थांबल्याने तातडीने बुजविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.