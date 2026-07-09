Nashik Dam Rain : तीन दिवसांच्या मुसळधारेने धरणांना नवसंजीवनी; गंगापूर ६८ टक्क्यांवर, दारणा निम्मे भरले

नाशिक - जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात सलग तीन दिवस कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली आहे. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणाचा साठा अवघ्या ४८ तासांत झपाट्याने वाढून ६८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दारणा धरणही निम्मे भरले असून जिल्ह्यातील प्रमुख २४ धरणांमधील एकूण पाणीसाठा ३५ टक्क्यांवर पोहोचल्याने पाणीटंचाईच्या चिंतेत काहीसा दिलासा मिळाला आहे..इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा आणि नाशिक तालुक्यांत पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. अन्य तालुक्यांतही मध्यम ते जोरदार सरी बरसल्याने धरणांच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली. गंगापूर धरणात सध्या ३,८२२ दलघफूट (६८ टक्के) पाणीसाठा असून, अवघ्या दोन दिवसांत तब्बल ३५ टक्क्यांची भर पडली आहे. गंगापूर समूहातील काश्यपी धरणात ८७८ दलघफूट (४७ टक्के) आणि गौतमी-गोदावरी धरणात १,५८३ दलघफूट (८५ टक्के) साठा झाला आहे..इगतपुरी परिसरातील संततधारेचा सर्वाधिक लाभ दारणा खोऱ्यातील धरणांना झाला. दारणा धरणात ३,५३८ दलघफूट म्हणजेच ५० टक्के साठा झाला आहे. भावली धरणातील साठाही झपाट्याने वाढत असून वालदेवी आणि मुकणे धरणांतही समाधानकारक वाढ नोंदविण्यात आली आहे. दुसरीकडे पालखेड, ओझरखेड आणि गिरणा खोऱ्यातील धरणांमध्ये पाण्याची आवक सुरू असली तरी ती तुलनेने संथ गतीने होत आहे..दरम्यान, नांदूरमध्यमेश्वर धरण शंभर टक्के भरल्याने तेथून ५५ हजार ७७८ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गौतमी-गोदावरी धरणातून २,२०८ क्यूसेक, तर पालखेड धरणातून १,३२२ क्यूसेकने पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.असे असले तरी माणिकपुंज, नागासाक्या, भाम आणि भोजापूर धरण क्षेत्रात अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने या धरणांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. आगामी काही दिवसही पावसाचा जोर कायम राहिल्यास जिल्ह्यातील धरणसाठ्यात आणखी मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.