Nashik News : एकाच कुटुंबातील तीन पिढ्यांकडून मृत्युपत्राची नोंद; ॲड. एकबोटे यांना ‘इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स’तर्फे प्रमाणपत्र

नाशिक - मृत्यूपूर्वीच आपल्या मालमत्तेची आपल्या वारसांमध्ये विभागणी करून दिल्यास भविष्यात वितुष्ट येण्याऐवजी गुण्यागोविंदाने संपूर्ण कुटुंब एकत्रित राहून आनंद राहतो. याच उद्देशाने ॲड. महेंद्र एकबोटे यांनी सुरू केलेल्या चळवळीला यशच आले नाही तर त्यांच्या कामगिरीची दखल इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्डने घेतली आहे. एकाच दिवशी एकाच कुटुंबांतील आजी, मुलगा आणि नातू या तीन पिढ्यांतील सदस्यांनी आपले मृत्युपत्राची नोंदणी केल्याचा विक्रम केला आहे. .यामुळे ॲड. एकबोटे यांच्यासह मृत्युपत्र करणाऱ्यांची नोंद इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स करण्यात आली असून त्यांना प्रमाणपत्रही प्रदान करण्यात आले आहे. ॲड. महेंद्र एकबोटे यांची 'लीगल शील्ड' या नावाची संस्था असून, मृत्युपत्र तयार करून नोंदवणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे ॲड. एकबोटे यांनी सांगत, त्या व्यक्तीच्या मृत्यू पश्चात कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या भविष्यातील स्थैर्याची हमीदेखील आहे. योग्य मृत्युपत्रामुळे भविष्यकालीन समस्या उद्भवण्याची शक्यता नगण्य असते..मृत्युपत्र हे तज्ञ व्यक्तीकडून हयातीत तयार करून घेऊन त्याची नोंद दुय्यम निबंधक कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. योग्यरीत्या तयार केलेल्या मृत्युपत्रामुळे मृत्यूपश्चात अनेक अडचणी सोडविता येतात. संबंधित व्यक्तीसोबत चर्चा होऊन मृत्युपत्राचा मसुदा तयार करण्यात येतो. यानंतर या कार्यालयात असलेल्या स्टुडिओमध्ये मृत्युपत्र तयार करणारा आणि साक्षीदार इन कॅमेरा त्यावर सही करतात. यानंतर मृत्युपत्र करणारा व्यक्ती साक्षीदारांसहित नजीकच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन त्याची नोंद केली जाते..ॲड. महेंद्र एकबोटे यांच्या माध्यमातून ८६ वर्षीय निता विजय एकबोटे, त्यांचे सुपुत्र राजेश एकबोटे (५६) आणि राजेश यांचा मुलगा वायून एकबोटे (२४) या तिघांनी एकाच दिवशी मृत्युपत्राची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात केली आहे. असे करणारे हे पहिलेच कुटुंब ठरले आहे. याची नोंद इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्डसने घेतली. या वेळी इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्सचे प्रतिनिधी डॉ. अमित शिंपी यांच्या हस्ते ॲड. महेंद्र एकबोटे यांच्यासह मृत्युपत्र नोंदणी केलेल्या एकबाेटे परिवारास प्रमाणपत्र प्रदान करीत गौरविण्यात आले.