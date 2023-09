Nashik Accident News : मालेगाव तालुक्यात येसगाव शिवार व निळगव्हाण फाटा या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला.

येसगाव शिवारात पिक-अपने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये मायलेकाचा समावेश आहे. (Three killed in 2 accidents in Malegaon taluka few dead Nashik Accident News)

चंदनपुरी-मळगाव रस्त्यावरील चांभार वस्तीजवळ येसगाव शिवारात भरधाव जितो पिक-अपने (एमएच ०६ बीजी ३८९६) येसगावकडून मालेगावकडे येत असताना समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (एमएच ४१ बीजी ६६२२) जबर धडक दिली.

यात दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला. दुचाकीस्वार संदीप दीपक रावळे हा आई निर्मला मधुकर रावळे (दोघे रा. येसगाव) यांच्यासह येसगावकडे जात असताना हा अपघात झाला. यात मायलेकाचा मृत्यू झाला.

दैव बलवत्तर म्हणून दुचाकीवरील निर्मला रावळे यांचा नातू कृष्णा सचिन चव्हाण सुदैवाने बचावला. तो गंभीर जखमी असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संदीप व निर्मला यांना जबर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

मंगळवारी (ता. ५) हा प्रकार घडला. दीपक रावळे यांच्या तक्रारीवरून पिक-अप चालकाविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा व अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला. अपघातानंतर पिक-अपचालक फरारी आहे. सहाय्यक निरीक्षक प्रीती सावंजी तपास करीत आहेत.

मालेगाव-नामपूर रस्त्यावरील निळगव्हाण (ता. मालेगाव) शिवारात दुसरा अपघात झाला. निळगव्हाण फाट्यावर दुचाकी घसरून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला.

पुरुषोत्तम भिवसन गोलाईत (वय ५५, रा. लोणवाडे, ता. मालेगाव) निळगव्हाणहून वजीरखेडेकडे दुचाकीने (एमएच ४१ बीजी २४१५) भरधाव जात असताना दुचाकीवरील ताबा सुटल्याने दुचाकी रस्त्याच्या नालीत घसरून खाली पडली.

या अपघातात पुरुषोत्तम यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. ६) हा अपघात झाला. पोलिस नाईक मनोज बाचकर यांच्या तक्रारीवरून वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात पुरुषोत्तम गोलाईत यांच्याविरुद्ध स्वत:च्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल झाला.