Nashik News: वेगवेगळ्या घटनांत तिघांच्या गळफास घेउन आत्महत्या

Nashik News : शहर परिसरात गुरुवारी (ता. ६) वेगवेगळ्या भागात तिघांनी गळफास घेत जीवन संपविले. याप्रकरणी नाशिक रोड, म्हसरूळ व इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सामनगाव रोडवरील लक्ष्मण उत्तम यादव (५५ रा. सिद्धार्थनगर, एकलहरे) यांनी गुरुवारी त्यांच्या राहत्या घरात अज्ञात कारणातून साडीने गळफास घेतला होता. ही घटना सायंकाळी उघडकीस आली.

फिटच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या यादव यांनी आजारपणास कंटाळून आत्महत्या केल्याचे बोलले जात असून, याबाबत राहुल पगारे यांनी खबर दिल्याने नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (Three people committed suicide by hanging themselves in different incidents Nashik News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दुसरी घटना मखमलाबाद येथे घडली. आनंद राजेंद्र निरभवणे (३२ रा. सिद्धार्थनगर, मखमलाबाद ) यांनी लिव्हर आणि काविळीच्या आजारास कंटाळून गुरुवारी आत्महत्या केली. राहत्या घरात पंख्यास दोरी बांधून त्यांनी गळफास लावून घेतला होता.

त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत राजेंद्र निरभवणे यांनी खबर दिल्याने म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तिसरी घटना पांडवलेणी भागात समोर आली.

श्याम रामदास पालवी (३० रा. वाडीचरण गौळाणे रोड, पाथर्डी शिवार) यांनी गुरुवारी पांडव लेणीच्या पाठीमागील बाजूच्या पायथ्याला गळफास लावून आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण पुढे आलेले नाही. याबाबत प्रकाश मोरे यांनी खबर दिल्याने इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.