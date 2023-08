By

Snake vs Mongoose : नाशिकच्या उपनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात मुंगूस आणि सापामधील झुंज पाहायला मिळाली. साप आणि मुंगूस हे एकमेकांचे कट्टर वैरी ते एकमेकासमोर येताच एकमेकांवर हल्ला चढवत असतात.

(thrill of snake vs mongoose fight caught at upanagr police station area VIDEO nashik news)

याचाच प्रत्यय आज नाशिकच्या उपनगर पोलीस ठाण्याच्या आवारात पाहायला मिळाला. पोलीस ठाण्याच्या आवारात निघालेल्या सापावर याच झाडाझुडपातून आलेल्या एका मुंगसाने हल्ला चढवला आणि सापाला ठार केले. तब्बल १० मिनिट साप आणि मुंगूस यांच्यातील झुंजीचा थरार सुरू होता.