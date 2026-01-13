नाशिक

Nashik Makar Sankranti : तिळगुळाच्या माध्यमातून मतदारांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न; संक्रांतीनिमित्त उमेदवारांकडून मोठी मागणी

Tilgul Prices Surge Ahead of Makar Sankranti in Nashik : पाच ते दहा टक्क्यांनी तिळाच्या दरात वाढ झाल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. पांढऱ्या तिळांसह रंगबिरंगी तीळ आणि तिळाच्या लाडूंनाही मागणी असल्याचेही सांगण्यात आले.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: महागाई आणि साखरेचे वाढते दर यामुळे तिळगूळच्या दराने उसळी घेतली आहे. पाच ते दहा टक्क्यांनी तिळाच्या दरात वाढ झाल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. पांढऱ्या तिळांसह रंगबिरंगी तीळ आणि तिळाच्या लाडूंनाही मागणी असल्याचेही सांगण्यात आले.

