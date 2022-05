‘गाडीसाठी जागा, जागेवर गाडी’ मोहीम; पोलीस आयुक्तांचा नवा फॉर्मुला

नाशिक : शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठी पार्किंग नसल्याने होत असलेली वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे (Police commissioner of Nashik Jayant Naiknavare) यांनी ‘गाडीसाठी जागा, जागेवर गाडी’ मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या अनुषंगाने महापालिका आणि स्मार्टसिटी (Smart city) कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह प्राथमिक चर्चादेखील करण्यात आली आहे. (To avoid traffic jams New formula of Commissioner of Police Nashik News)

शहरात स्मार्टसिटी अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरू आहे. तर, अनेक रस्त्यांची कामे पूर्णदेखील झाली आहे. मात्र, या रस्त्यांवर वाहने पार्क करण्यासाठी जागाच नसल्याने वाहने ही सर्रास रस्त्यावर पार्क केली जात आहे. यातच नो पार्किंगमध्ये वाहन लावल्यानंतर ती वाहतूक शाखेकडून त्यांच्यावर कारवाईदेखील होत आहे. मात्र, ही कारवाई करत असताना मागील काही दिवसांपासून वाहतूक शाखा, टोइंग कर्मचारी व नागरिकांमध्ये वाद होत आहे. यामुळे शहरातील ही वाहतूक कोडी फोडण्याच्या उद्देशाने व सर्वसामान्य नागरिक यांना दिलासा देण्यासाठी पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी पुढाकार घेतला असून, ‘गाडीसाठी जागा, जागेवर गाडी’ मोहीम हाती घेतली आहे.

यासाठी महापालिका आणि स्मार्टसिटी कंपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा झाली. यामध्ये शहरातील रस्त्यांवर जिथे पार्किंग आहे, त्या ठिकाणी लोकांना दिसेल असे पार्किंग व नो- पार्किंग फलक लावले जातील. पार्किंगचे पांढरे पट्टे अधिक ठळक केले जातील, असे निर्णय घेण्यात आलेले आहे.

