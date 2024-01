Civil Services Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित राज्‍यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ ला दुसऱ्या दिवशी दांडीबहाद्दरांमध्ये आणखी एकाची भर पडली. एकूण ३२ उमेदवार परीक्षेस गैरहजर राहिले तर ३१६ उमेदवारांनी परीक्षा दिली.

राज्‍यसेवा मुख्य परीक्षेला शनिवार (ता.२०) पासून सुरवात झाली आहे. (Today is last day of civil services main exam nashik news)