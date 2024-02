Manoj Jarange Patil : जरांगे पाटील नाशिकहून वणी, देवळामार्गे जाणार

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज आरक्षण लढ्याचे योध्दा मनोज जरांगे पाटील साल्हेर किल्ल्यावर जाण्यापूर्वी ७ फेब्रुवारीला रात्री उशिरा नाशिक मुक्कामी येतील.

गुरीवारी (ता.८) सकाळी सातला नांदुरीगड येथील सप्तश्रृंगीदेवीचे दर्शन घेऊन ते कळवण व देवळा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन व पुष्पहार अर्पण करणार आहेत. (today Jarange Patil will go from Nashik via Vani Deola nashik news )