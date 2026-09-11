शाह विद्यालयाचे विविध स्पर्धांमध्ये उज्ज्वल यश : विज्ञान नाट्योत्सव, बालकवी व बुद्धिबळ स्पर्धेत बाजी

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मालेगाव शहर : शाह विद्यालयातील विविध स्पर्धांमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव करताना प्राचार्य मंगेश सूर्यवंशी.
शाह विद्यालयाचे
विविध स्पर्धांमध्ये यश
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव शहर, ता. ११ : वर्धमान शिक्षण संस्थेच्या श्री रतिलाल वीरचंद शाह विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी विविध तालुका व जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये यश मिळवले. तालुकास्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान नाट्योत्सव स्पर्धेत ''ॲप रे ॲप, डोक्याला ताप’ या नाटकाने प्रथम क्रमांक पटकावला. विज्ञान विभागप्रमुख के. जे. जाधव, यू. एस. अग्रवाल यांच्यासह सर्व विज्ञान शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. कविवर्य आनंद जोर्वेकर व त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे स्मृती बालकवी स्पर्धेत गुंजन चव्हाण हिने तृतीय क्रमांक पटकावला.तिची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली. स्पर्धेत आदिती शैलेश तळवेलकर, कृष्णा कदम, यश देवरे आणि यश चिंचोले यांनी सहभाग घेतला. एन. के. गायकवाड, पी. एस. पाटील, टी. के. देसले आदींचे मार्गदर्शन लाभले. जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेत गोविंद पाटील याने पाचवा क्रमांक पटकावला. विभागीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी निवड झाली. क्रीडाशिक्षक एस. आर. जोशी यांचे मार्गदर्शन लाभले. विविध स्पर्धांत यश मिळवणाऱ्या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे संस्थेचे विश्वस्त, पदाधिकारी, प्राचार्य मंगेश सूर्यवंशी, पर्यवेक्षिका स्मिता देशपांडे यांनी कौतुक केले.
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