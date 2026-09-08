नाशिक

ब्राह्मणगावला प्राथमिक शाळेच्या आवारातील अज्ञात व्यक्तीकडून तीन अंगणवाडीच्या खिडक्याची नासधूस करून अंगणवाडीतच केली पार्टी

ब्राह्मणगावला प्राथमिक शाळेच्या आवारातील अज्ञात व्यक्तीकडून तीन अंगणवाडीच्या खिडक्याची नासधूस करून अंगणवाडीतच केली पार्टी
Published on
शाळेच्या आवारातील अंगणवाड्यांची नासधूस सकाळ वृत्तसेवा ब्राह्मणगाव, ता. ८ : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक इंग्रजी मॉडेल स्कूलच्या आवारातील अंगणवाड्यांमध्ये अज्ञात समाजकंटकांनी नासधूस केल्याची घटना समोर आली आहे. तीन अंगणवाड्यांच्या खिडक्यांच्या काचा फोडून तसेच दरवाजाचे कुलूप तोडून साहित्याची मोडतोड करण्यात आली. याप्रकरणी सटाणा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. समाजकंटकांनी अंगणवाडीतील साहित्याची नासधूस करण्याबरोबरच पाण्याची टाकीही फोडली. तसेच अंगणवाडीतच पार्टी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे शाळा व अंगणवाडी प्रशासनासह ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. प्राथमिक शाळेच्या आवारात चार अंगणवाड्या असून परिसराला संरक्षण भिंत आहे. तरीही अज्ञात व्यक्ती संरक्षण भिंत ओलांडून रात्रीच्या वेळी शाळेच्या आवारात प्रवेश करीत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यापूर्वीही परिसरात चोरी व नासधुशीच्या घटना घडल्या असून, वारंवार होणाऱ्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. वारंवार होणाऱ्या चोरी व नासधुशीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवून तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com