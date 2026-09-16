नाशिक

मराठा आरक्षणासाठी मतभेद विसरून एकजूट व्हा

मराठा आरक्षणासाठी मतभेद विसरून एकजूट व्हा
Published on
फोटो CHE26B17685 नाशिक रोड : मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी आयोजित बैठकीप्रसंगी शिवाजी सहाणे, दत्ता गायकवाड, विकास भागवत, शिवाजी हांडोरे, रामभाऊ जगताप आदी. मराठा आरक्षणासाठी मतभेद विसरून एकजूट व्हा जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा; गावागावांत बैठका घेण्याचा बैठकीत निर्णय सकाळ वृत्तसेवा नाशिक रोड, ता.१६ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी गर्व, अहंकार आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे, असे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत करण्यात आले. सकल मराठा समाजातर्फे आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ बुधवारी (ता. १६) कदम लॉन्स येथे बैठक घेण्यात आली. या वेळी शिवाजी सहाणे यांनी मार्गदर्शन केले. सरकारकडून देण्यात येणारे आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकण्यासाठी अभ्यासक आणि विधी तज्ज्ञांचे पथक तयार करण्याच्या दृष्टीने समाजाने प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नेते दत्ता गायकवाड यांनी जरांगे पाटील समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रयत्न करीत असल्याने समाजबांधवांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले. सुलोचना भोसले यांनी आरक्षणाचा प्रश्न समाजाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगत समाजबांधवांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन केले. विकास भागवत यांनी समाजाची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे सांगितले. बैठकीत प्रत्येक गावात समाजाच्या बैठका घेऊन संघटन मजबूत करणे, जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसंदर्भात महसूल आयुक्तांना निवेदन देणे आणि आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणे, असे ठराव करण्यात आले. या वेळी रामभाऊ जगताप, माजी नगरसेवक सूर्यकांत लवटे, दिनकर आढाव, बाळासाहेब म्हस्के, विजय जाधव, शिवाजी हांडोरे, दर्शन सोनवणे, मनोज लांडगे, बापू सापुते, राजाभाऊ फोकणे, बबलू बोराडे, राजाभाऊ मोरे, राजाभाऊ जाधव, शरद जगताप, सुदाम ताजनपुरे यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विकास भागवत यांनी सूत्रसंचालन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com