नाशिक

फोटो ओळी नाशिक रोड, विहीतगाव, देवळालीगाव गणेश दर्शन

फोटो ओळी नाशिक रोड, विहीतगाव, देवळालीगाव गणेश दर्शन
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नाशिक रोड व परिसर गणेश दर्शन फोटो : B17699 नाशिक रोड : श्री बालाजी सोशल फाउंडेशनने साकारलेला मल्लिकार्जुन मंदिरांचा देखावा फोटो : B17700 आयएसपी / सीएनपी वेल्फेअर फंड कमिटीचा पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिराचा देखावा -- फोटो : B17703 स्वराज्य सांस्कृतिक कला व क्रिडा मंडळाचा स्वयंभू श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानाचा देखावा -- फोटो : B17704 अनुराधा फ्रेंड सर्कल व जय बजरंग मित्रमंडळाचा मीनाक्षी मंदिराचा देखावा. -- फोटो : B17706 सिद्धिविनायक फ्रेंड सर्कलचा आकर्षक देखावा -- फोटो : H30020 महाराजा फ्रेंड सर्कलचा देखावा -- फोटो : B17707 समर्थ सोशल ग्रुपची गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17708 ओंकार मित्रमंडळाची श्री भगवान शंकराच्या वेषातील गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17709 शिवनेरी मित्रमंडळाची आकर्षक गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17710 श्री गणेश मित्रमंडळाचा स्वच्छ तीर्थ पवित्र कुंभ देखावा. -- फोटो : B17711 ईगल स्पोर्ट्‌स ॲन्ड सोशल क्लबचा प्रभू श्रीरामाच्या भक्तीत तल्लीन झालेले महाबली श्री हनुमान देखावा -- फोटो : B17712 राजधानी मित्रमंडळाची आकर्षक गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17713 कपालेश्वर मित्रमंडळाचा सिंहस्थ कुंभमेळा देखावा -- फोटो : B17714 मातोश्री फ्रेंड सर्कलचा बालकामगार व शिक्षणांवर आधारित देखावा -- फोटो : B17715 कै. नानासाहेब जाधव मित्रमंडळाची गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17716 श्री म्हसोबा महाराज मित्रमंडळाचा देखावा. -- फोटो : B17718 जयभवानी सार्वजनिक मित्र मंडळाची गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17719 नाशिक रोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक कर्मचारी गणेशोत्सव मंडळाचा पौराणिक कथेवर आधारित देखावा. -- फोटो : B17721 नाशिक रोड टेम्पो चालक- मालक संघटनेची गणेशमूर्ती. -- फोटो : B17722 बिटको चौक रिक्षा चालक- मालक संघटनेची गणेशमूर्ती. फोटो : B17723 धोंगडेनगर मित्रमंडळाची आकर्षक गणेशमूर्ती. -- फोटो :B17725 राधेकृष्ण फाउंडेशनचा आकर्षक देखावा (छायाचित्रे : अंबादास शिंदे)

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