चाळीसगाव बस स्थानकात दोन महिलांचे मंगळसुत्र चोरी

चाळीसगाव बस स्थानकात
महिलांचे मंगळसूत्र लंपास
सकाळ वृत्तसेवा
चाळीसगाव, ता. ९ ः येथील बस स्थानकावर बसमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेऊन एकाचवेळी दोन महिला प्रवाशांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र लंपास केल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता. ८) घडला. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोनाली संदीप पाटील (रा. गोंडगाव, ता. भडगाव) ही महिला मुलाची तब्येत बरी नसल्याने मुलाला घेऊन चाळीसगाव येथे दवाखान्यात आलेली होती. मुलाला डॉक्टराकडे तपासून पुन्हा त्या गावाकडे जाण्यासाठी दुपारी पावणेबाराच्या समारास येथील बस स्थानकात आल्या. बसमध्ये चढल्यावर त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मणी मंगळसूत्र चोरीस गेल्याचे लक्षात आले. त्यांनी आरडओरड केली असता, बसमधील इतर महिलांनी देखील गळ्यातील तपासून पाहिले असता रेखा शामसिंग पाटील (रा. छत्रपती संभाजीनगर) या महिलेची देखील गळ्यातील सोन्याची पोत चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. दोन्ही महिलांनी लगेचच पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. अज्ञात चोरट्यांनी गर्दीचा फायदा घेऊन मोनाली पाटील यांच्या गळ्यातील १० हजार रूपये किमतीची ५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र व रेखा पाटील यांच्या गळ्यातील ५ हजार रूपये किमतीचे मंगळसूत्र असा सुमारे १५ हजार रूपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी मोनाली पाटील यांच्या फिर्यादीवरून शहर पोलिसांत अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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