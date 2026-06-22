नाशिक

देवळा तालुक्यात मान्सूनचे आगमन, मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा

देवळा तालुक्यात मान्सूनचे आगमन, मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा
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देवळा तालुक्यात हजेरी देवळा : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर देवळा तालुक्यात सोमवारी (ता. २२) मान्सूनच्या पहिल्या पावसाचे आगमन झाले. पावसाच्या सरी बरसताच शेतकरी आणि नागरिकांनी पावसात भिजत आनंद व्यक्त केला. मात्र मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाल्याने खरीप पेरण्यांसाठी आवश्यक असलेल्या दमदार पावसाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. दुपारी साडेतीन ते चारच्या दरम्यान तालुक्यात अनेक भागांत पावसाने हजेरी लावली. गेल्या तीन आठवड्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. अर्धा जून महिना कोरडा गेल्याने शेतकरी चिंतेत होते. शेतीची मशागतीची कामेही ठप्प झाली होती. दरम्यान, पावसाअभावी भूजल पातळीत घट झाली असून अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासह चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उष्णतेमुळे नागरिकही त्रस्त झाले होते. पहिल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पावसाचे आगमन झाल्याने बळीराजाच्या आशा उंचावल्या असून मशागतीच्या कामांना वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र खरीप हंगाम सुरळीत होण्यासाठी आणि पेरण्यांना गती मिळण्यासाठी दमदार पावसाची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांची नजर अद्याप आभाळाकडेच लागून आहे. फोटो : देवळा येथे सुरू असलेला पाऊस.

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