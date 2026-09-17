नाशिक

माहितीचा अधिकार दिनानिमित्त जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत : तहसीलदार सोनवणे

माहितीचा अधिकार दिनानिमित्त जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत : तहसीलदार सोनवणे
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माहितीचा अधिकार दिनानिमित्त उपक्रम राबवावेत : तहसीलदार सोनवणे सकाळ वृत्तसेवा मालेगाव, ता. १७ : नागरिकांना शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व तसेच प्रशासनातील माहिती मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार याबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी, यासाठी २८ सप्टेंबरला माहितीचा अधिकार दिन मालेगाव तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात यावा, असे आवाहन मालेगाव, तहसीलदार विशाल सोनवणे यांनी पत्रकान्वये केले आहे. केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ बाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत अधिक संवेदनशील करण्याच्या उद्देशाने माहितीचा अधिकार दिन साजरा करण्यात येणार आहे. मालेगाव तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करणे, नागरिकांना माहितीचा अधिकार अर्ज करण्याची प्रक्रिया व त्यांच्या अधिकारांबाबत माहिती देणे, तसेच कार्यालयांच्या दर्शनी भागात माहितीचा अधिकारासंबंधी आवश्यक माहिती व जनजागृतीपर फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. माहितीचा अधिकार दिनानिमित्त अधिनस्त शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर आवश्यक परिपत्रक व सूचना निर्गमित करून संबंधित विभाग व कार्यालयांना वेळेत माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच, माहितीचा अधिकार दिनाच्या जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणारी माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून प्रसिद्धी देण्याच्या सूचना तहसीलदार श्री.सोनवणे यांनी दिल्या.

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