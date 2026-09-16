नाशिक

घात - अपघात

घात - अपघात
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घात-अपघात मोबाईलची परस्पर विक्री मालेगाव ः येथील जुना आग्रा रस्त्यावरील हिंगलाजनगर भागात पुजारा टेलिकॉम प्रा. लि. कंपनीशी अलमन मोहम्मद अन्वर (रा. गुलेशने मालिक) याने करार केला. मालेगाव येथे मोबाईल व इतर इलेक्ट्रिक साहित्य विक्रीचे स्टोअर सरू केले. पुजारा टेलिकॉमकडून अलमनला नवीन माेबाईल देण्यात आले. अलमनने कंपनीच्या करारानुसार विक्री न करता परस्पर २७ लाख ९५ हजार ३५३ रुपयाचा माल विक्री केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. कंपनीचे व्यवस्थापक तुषार पंढरीनाथ महाजन यांच्या तक्रारीवरून आयेशानगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. ----- वृद्धाची आत्महत्या येथील अयोध्यानगरातील श्रीराम चौकी येथे राहणाऱ्या युवराज उत्तमसिंग परदेशी (वय ६३) यांनी त्यांच्या घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांना नितीन परदेशी यांनी सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. डॉ. ओम जाधव यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. छावणी पाेलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. ----- ५८ हजारांचे साहित्य चोरी चिखलओहोळ (ता. मालेगाव) शिवारातील बापू रामदास सोनवणे यांच्या शेतातील मोटार, वायर असा ५८ हजारांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लांबविला. तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. ----- तिघांविरुद्ध गुन्हा येथील हाफिजुर्रहेमान अब्दुलरहेमान पठाण, मोहम्मद ताबीर अख्लाक अहमद, इफ्तेकार अहमद यांनी वीजमीटरमध्ये छेडछाड केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात कार्यकारी अभियंता तन्मय वाघ यांच्या तक्रारीवरून तालुका पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

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घात - अपघात
घात - अपघात
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