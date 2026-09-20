नाशिक

विभागीय स्पर्धेत निवड

विभागीय स्पर्धेत निवड
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NGL26B04064 धुळे : येथील वूशू स्पर्धेत विजयी विद्यार्थ्यांसह मान्यवर. ------------ रोटरी स्कूलच्या खेळाडूंची विभागीय वुशू स्पर्धेसाठी निवड निमगूळ, ता. २० : महाराष्ट्र राज्य युवक क्रीडा संचालनालय, पुणेअंतर्गत धुळे जिल्हा क्रीडा परिषद, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने क्रीडा संकुलात राज्य क्रीडा मार्गदर्शक श्‍वेता गवळी, धुळे जिल्हा वुशू असोसिएशनचे सचिव राहुल बर्वे यांची प्रमुख उपस्थितीत जिल्हास्तरीय वुशू स्पर्धा झाली. त्यात दोंडाईचा येथील श्रीमती मंदाकिनी टोणगांवकर रोटरी इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या १७ वर्षे वयोगटातील खेळाडूंनी खेळाचे उत्तम प्रदर्शन करून सहा सुवर्णपदके व चार रौप्यपदके प्राप्त केली. या स्पर्धेत १७ वर्षे वयोगटातील मुले व मुलींच्या संघातील दृष्टी पाटील, पालवी पाटील, दिया पवार, मनस्वी बडगुजर, उज्वल मिस्तरी, कृष्णा पदमोर यांनी खेळाचे उत्कृष्ट प्रदर्शन करीत प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करून सुवर्णपदके व आरोही पदमोर, श्रेया चौधरी, गौरव मगरे, दुर्गेश धनगर यांनी रौप्यपदके प्राप्त केली. या सर्वांची विभागीय वुशू स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली. या खेळाडूंना क्रीडाशिक्षक अजय हजारे, सुजय पवार व दिनेश सोनीस यांचे मार्गदर्शन लाभले. संस्थाध्यक्ष हिमांशु शाह, उपाध्यक्ष डॉ. मुकुंद सोहोनी, डॉ. राजेश टोणगांवकर, संचालक मंडळ, प्राचार्य श्रुतिरंजन बारिक यांनी विजयी खेळाडूंचे कौतुक केले.

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