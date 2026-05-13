नीटचा पेपर पुणे व्हाया नासिक टू गुरुग्राम

दहा लाखांत खरेदी, पंधरा लाखांत विक्री
टेलिग्रामद्वारे गुरुग्रामपर्यंत पेपर पोहोचल्याचा संशय
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १३ : वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिकच्या शुभम खैरनार याने अहमदनगरच्या धनंजय लोखंडे याच्याकडून दहा लाख रुपयांत प्रश्नपत्रिका खरेदी करून ती हरियाणातील गुरुग्राम येथील संशयिताला टेलिग्रामद्वारे १५ लाख रुपयांत विकल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
मध्य प्रदेशातील सिहोर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात बीएएमएसच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेला शुभम खैरनार हा मेडिकल विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व समुपदेशन वर्ग घेत होता. याच माध्यमातून त्याचा धनंजय लोखंडे याच्याशी संपर्क आला.
तीन मे रोजी ‘नीट’ परीक्षा होण्यापूर्वीच, दोन दिवस आधी शुभमने धनंजयकडून दहा लाख रुपयांत प्रश्नपत्रिका खरेदी केल्याचे तपास यंत्रणांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. धनंजयने पुण्यातून कुरिअरमार्फत प्रश्नपत्रिका शुभमपर्यंत पोहोचविल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर शुभमने टेलिग्रामच्या माध्यमातून ती प्रश्नपत्रिका गुरुग्राम येथील संशयिताला १५ लाख रुपयांत विकल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
करिअर मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून शुभमने लाखो रुपये कमावल्याची माहितीही तपासात पुढे आली असून, त्यातूनच त्याची धनंजय लोखंडेशी ओळख झाल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, प्रश्नपत्रिका विक्रीनंतर शुभमने पेहराव बदलून नाशिकमधून पलायनाचा प्रयत्न केला. मात्र, सीबीआयच्या सूचनेनुसार शहर गुन्हे शाखा युनिट-२च्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. सध्या शुभम सीबीआयच्या ताब्यात असून, धनंजय लोखंडेलाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचे धागेदोरे आता इतर राज्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, तपास यंत्रणा अधिक खोलवर चौकशी करत आहेत.