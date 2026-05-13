काजळे, पाटील यांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी

काजळे, पाटील यांची
कारागृहात रवानगी
नाशिक, ता. १३ : शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याच्या नियमाला फाटा देत बनावट दस्तऐवजाद्वारे म्हाडाची फसवणूक प्रकरणी अटक करण्यात आलेले भूमिअभिलेख कार्यालयाचा उपअधीक्षक बिपिन काजळे (५५, रा. सार्थक हाईटस्, काळेनगर, आनंदवल्ली), महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील (४३, रा. नाशिक) या दोघांना बुधवारी (ता. १३) नाशिक जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची रवानगी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात केली आहे.
शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याच्या आधारावर बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात भूमि-अभिलेख कार्यालयाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केले आहेत. नाशिक तालुक्याचे अपर नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांच्या अटकेनंतर पोलिसांनी नाशिक महापालिकेचे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील, भूमि अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक तसेच या गुन्ह्याचे फिर्यादी असलेले बिपिन काजळे यांना अटक केली होती. कल्पेश पाटील आणि काजळे यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी संपल्याने दोघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली यामुळे दोघांना नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह मध्ये रवाना करण्यात आले दरम्यान या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून पोलिसांकडून विकासकांसह काही जमीन मालकांना नोटिसा बजावण्यात येऊन चौकशीला पाचारण केले आहे तर काही विकासक हे चौकशीला हजर राहत आहेत तर काहींनी गुन्हा दाखल झाल्यापासून नाशिकमधून पलायन केले आहे.