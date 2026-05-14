दत्ता जाधव

मालवीय चौकात मुख्य जलवाहिनी फुटली
लाखो लिटर पाणी वाया; पुरवठ्यावर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : पंचवटीतील मालवीय चौक त्रिफुलीवर गुरुवारी (ता. १४) पहाटे या भागात पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया गेले. हे पाणी सांडव्यावरील देवी मंदिराजवळ थेट नदीपात्रात मिसळत होते. मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया गेल्याने या भागातील सकाळी नळाला पाणीच न आल्याने महिलांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
पुढील वर्षीच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतर्फे शहराच्या विविध भागात रस्ते, जलवाहिनींसह ड्रेनेज लाइनची कामे ठेकेदारामार्फत सुरू आहेत. बुधवारी सायंकाळी मालवीय चौकातील त्रिफुलीवर ठेकेदारामार्फत कामे करण्यात आले. या वेळी पाइपलाइनमध्ये पाणी नसल्याने लिकेज लक्षात आले नाही, मात्र पहाटे पाच वाजता पाणीपुरवठा सुरू होताच, फुटलेल्या पाइपलाइनमधून पाण्याचा कारंजा सुरू झाला. जवळपास दीड तास हे पाणी वाहत होते. पुढे हे पाणी रस्त्यावरून सांडव्यावरील देवी मंदिराजवळ थेट गोदापात्रात मिसळत होते. गंगापूर धरणात पावसाळ्यापर्यंत पुरेल, असा जेमतेम पाणीसाठा असल्याने नागरिकांनी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा अधिकारी नागरिकांना करतात, दुसरीकडे ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेले. यामुळे येथील अनेक ठिकाणी गुरुवारी सकाळचा पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.