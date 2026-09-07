शहरात स्वाइन फ्लू चा वाढता धोका

स्वाइन फ्लूचा विळखा घट्ट;
आठवड्यात ४६ नवे बाधित
जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या १९३ वर; डेंगीच्याही रुग्णांत वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ७ : शहरात स्वाइन फ्लूचा संसर्ग पुन्हा वेगाने वाढत असून, गेल्या सात दिवसांत तब्बल ४६ नव्या बाधितांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांची एकूण संख्या १९३ वर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा देत नागरिकांनी ताप, खोकला व अंगदुखीसारखी लक्षणे दिसताच तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.
जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांत नाशिक शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागात स्वाइन फ्लूचे केवळ २८ रुग्ण आढळले होते. मात्र जुलैअखेरीस पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर संसर्गाचा वेग वाढला. ऑगस्ट महिन्यात तब्बल ११९ जणांना स्वाइन फ्लूची लागण झाली, तर सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ४६ नवे रुग्ण समोर आले आहेत.
जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात स्वाइन फ्लूमुळे तिघांचा मृत्यू झाला होता. यात दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेड येथील ६९ वर्षीय वृद्धा, पिंपळणारे येथील ५५ वर्षीय पुरुष तसेच आडगाव परिसरातील ६६ वर्षीय रहिवाशाचा समावेश होता. त्यानंतर विसे मळा येथील महिलेचा तसेच सांगलीहून नाशिकमध्ये आलेल्या एका व्यक्तीचाही या आजाराने मृत्यू झाला आहे.
डेंगीचाही वाढता धोका
दरम्यान, शहरात डेंगीच्या रुग्णसंख्येतही वाढ होत आहे. जानेवारी ते जुलैदरम्यान डेंगीचे ५६ रुग्ण आढळले होते. ऑगस्टमध्ये आणखी ४५ जणांना लागण झाली, तर सप्टेंबरच्या पहिल्या सात दिवसांत आठ नवे रुग्ण समोर आले आहेत. त्यामुळे डेंगी बाधितांची एकूण संख्या १०९ वर पोहोचली आहे.
डेंगी, स्वाइन फ्लू, चिकुनगुनिया आणि मलेरिया या साथीच्या आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेचा आरोग्य व वैद्यकीय विभाग विविध उपाययोजना राबवत आहे. नागरिकांनी ताप, खोकला, अंगदुखी अथवा तत्सम लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये आणि तातडीने जवळच्या रुग्णालयात जाऊन तपासणी व उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.