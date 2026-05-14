खुल्या प्लॉटधारकांना नोटीसा

धुळे टुडे २ साठी... --- फोटो- NSK26H19244 धुळे : प्रभाग-१० मध्ये सिव्हील हॉस्पीटलसमोरील बोळीत खुल्या प्लॉटधारकाला नोटीस देतांना स्वच्छता निरीक्षक विकास साळवे व कर्मचारी. --- आपापले खुले प्लॉट स्वच्छ करा --- महापालिकेतर्फे प्लॉटधारकांना नोटीसा; कारवाईचा इशारा सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. १४ : शहरात ज्या- ज्या ठिकाणी खासगी रिकामे प्लॉट आहेत. अशा प्लॉट्सवर मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता, गवत, झाडे- झुडपे वाढले आहेत. पावसाळ्यात अशा प्लॉट्समुळे रोगराई होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्लॉटधारकांनी आपापले खुले प्लॉट स्वच्छ करावेत, अशा आशयाची नोटीस महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत प्लॉटधारकांना बजावण्याची माहीम सुरु करण्यात आली आहे. शहरातील खासगी खुल्या प्लॉट्सवर मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता व झाडे, गवत उगवले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. येत्या काही दिवसात पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे शहरातील अशा खुल्या प्लॉट्सधारकांनी आपल्या जागेची स्वच्छता न केल्यास सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊन रोगराई होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाने विशेष मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेत खासगी खुल्या प्लॉटधारकांना नोटीस बजावण्यात येत असून, नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसाच्या आत संपूर्ण प्लॉटच्या जागेची स्वच्छता करावी. संबंधित प्लॉटधारकाने स्वच्छता न केल्यास दंडात्मक कारवाई, भारतीय न्याय सहिंता कलम २७१, २७२, २८०, २९२ व २९३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीशीतून देण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या नोटीसा शहरातील सर्व १९ प्रभागांमध्ये त्या-त्या प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षकांच्यामार्फत बजावण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व स्वच्छता निरीक्षकांना नोटिसांचे रजिस्टर देण्यात आले आहे. आयुक्त श्री. कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार उपायुक्त मनोज वाघ यांनी दिलेल्या कृती आराखड्याप्रमाणे व मुख्य स्वच्छता निरीक्षक राजेश वसावे, लक्ष्मण पाटील, सर्व स्वच्छता निरीक्षक व मुकादम यांच्याद्वारे ही कार्यवाही सुरु आहे. ---

