अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; दोघांविरुद्ध गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १४ : देवपूर परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून त्या प्रकाराचे चित्रीकरण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडितेला ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.
पीडित मुलगी मसाल्याची पुडी देण्यासाठी भगत ऊर्फ कृष्णा सुभाष चित्ते याच्या घरी गेली. त्या वेळी संशयिताने तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच या प्रकाराचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण करण्यात आले. नंतर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडितेला वारंवार त्रास दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. संशयिताच्या सांगण्यावरून संतसेनानगर परिसरातील त्याच्या अल्पवयीन मित्रानेही पीडितेवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. हा प्रकार मे २०२५ ते १२ मे २०२६ दरम्यान घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. पीडितेच्या फिर्यादीवरून पश्चिम देवपूर पोलिस ठाण्यात संशयित दोघांविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कापडणीस यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक साईनाथ तळेकर तपास करीत आहेत.