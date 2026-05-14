शहर-जिल्ह्यात पोलिसांची सतर्कता

पुणे बॉम्बप्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक पोलिस सतर्क
संवेदनशील ठिकाणी गस्त वाढली; सीमावर्ती भागांत वाहनांची कसून तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १४ : पुण्यात जिवंत बॉम्ब आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर आणि जिल्ह्यात पोलिस प्रशासन सतर्क झाले असून, अतिसंवेदनशील ठिकाणी गस्त वाढविण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरही पोलिसांकडून करडी नजर ठेवली जात आहे.
पुण्यातील हडपसर परिसरात जिवंत बॉम्ब आढळून आल्याने खळबळ उडाली होती. बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने तो निष्क्रिय केल्यानंतर पुणेकरांनी सुटकेचा श्वास घेतला. या घटनेनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून नाशिक पोलिसांनीही तातडीने सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे.
नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील संवेदनशील व अतिसंवेदनशील ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. विशेषतः आर्टिलरी सेंटर, नोटप्रेस, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक तसेच श्री काळाराम मंदिर परिसरात अतिरिक्त गस्त घालण्यात येत आहे. शहर गुन्हेशाखेकडून विविध ठिकाणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला.
दरम्यान, नाशिक ग्रामीण पोलिसांनीही मालेगावसह संवेदनशील भागांत गस्त वाढविली आहे. जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागांत वाहनांची कसून तपासणी केली जात असून, सार्वजनिक ठिकाणी स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडून विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे.
“शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस गस्त वाढविण्यात आली आहे. विशेषतः संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.”
- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हेशाखा.