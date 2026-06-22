मनाच्या चौकटी मोडल्या तर

स्वतः भोवतीच्या मर्यादा ओलांडणे म्हणजे मुक्त होणे
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धनंजय गोखले : ‘आवडीनिवडीचे जग’ विषयावर कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : माणवाला ऊर्जा बाह्य स्रोतांमधून मिळते, पण ती अंतर्मनातूनही मिळू शकते. हा महत्त्वपूर्ण विचार मांडत प्रत्येक व्यक्तीची उत्तरे त्याच्या स्वभावानुसार वेगळी असली तरी ऊर्जा बाह्य आणि अंतर्गत अशा दोन्ही स्रोतांमधून मिळू शकते. स्वतःभोवती आपण निर्माण केलेल्या मानसिक मर्यादा ओलांडणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने मुक्त होणे, असा संदेश धनंजय गोखले यांनी दिला.
रोटरी क्लब जळगावच्या वतीने पुणे येथील व्यक्तिमत्त्व विकास तज्ज्ञ धनंजय गोखले यांच्या आवडीनिवडीचे जग– माणसांची नवी आनंदी ओळख या विषयावरील कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यात मार्गदर्शन करताना गोखले बोलत होते. गणपती नगरातील रोटरी हॉलमध्ये रविवारी झालेल्या कार्यशाळेप्रसंगी व्यासपीठावर अध्यक्ष गिरीश कुलकर्णी, मानद सचिव सुभाष अमळनेरकर, प्रोजेक्ट चेअरमन कमलेश चांदवाणी यांची उपस्थिती होती.
मानवी स्वभाव, व्यक्तिमत्त्वातील विविधता आणि परस्परसंबंध यांचा वेध घेणाऱ्या या कार्यशाळेला सदस्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यशाळेत वक्तशीर असणे आणि वेळेवर काम पूर्ण करणे यातला सूक्ष्म फरक स्पष्ट करण्यात आला. काहीजण लवचिकता व उत्स्फूर्ततेला प्राधान्य देतात. स्वभावातील या भिन्नता योग्य- अयोग्य नसून प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळेपण दर्शवतात. या भिन्नता समजून घेणे म्हणजेच माणसांची नवी आणि आनंदी ओळख करून घेणे असल्याचे श्री. गोखले यांनी सांगितले.