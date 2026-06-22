धुळे : टुडे पान ३ साठी.. ॲंकर
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फोटो क्रमांक : 22256 - दीपक तोरवणे.
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लेकीने निभावले मुलाचे कर्तव्य
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पंधरा वर्षीय नयनाने दिला वडिलांना अग्निडाग
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २२ : बेहेड (ता. साक्री) येथील प्रगतशील शेतकरी दीपक शिवाजी तोरवणे (वय ४८) यांचे अल्पशा आजाराने सोमवारी (ता. २२) सकाळी निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ते मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होते. सोमवारी सायंकाळी त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी दीपक यांची मुलगी नयना दीपक तोरवणे हिने वडिलांच्या पार्थिवास मुखाग्नी दिला.
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दीपक तोरवणे यांना एकुलती एक मुलगी आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या १५ वर्षीय मुलगी नयना दीपक तोरवणे हिने धाडस दाखवत वडिलांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी दिला. समाजात आजही अंत्यविधीचे हक्क पुरुषांना देण्याची प्रथा असताना तोरवणे कुटुंबाने मुलगी नयनाच्या हस्ते अंत्यसंस्कार पूर्ण केले. साक्री तालुका हा नेहमीच पुरोगामी विचारसरणीचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. कुटुंबाने दुःखद प्रसंगात घेतलेल्या या निर्णयामुळे तालुक्याची ही पुरोगामी ओळख समाजमनावर आणखीनच अधोरेखित झाली आहे. दीपक तोरवणे यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, मुलगी, दोन भाऊ आणि एक बहीण असा परिवार आहे. ते एस.टी. महामंडळातील निवृत्त चालक शिवाजी तोरवणे यांचे सुपुत्र, नाशिकस्थित संजय तोरवणे व मुंबईस्थित अभियंता राजेश तोरवणे यांचे बंधू, तर नाशिकस्थित व्यावसायिक मिलिंद देवरे यांचे शालक होत.