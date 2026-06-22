धुळे ः टुडे १ साठी, ॲंकर शेजारी.................(मास्क हेडला नेव्हीगेशन करणे)
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धुळ्यात दोन घरफोड्या
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बंद घरातून लाखांचा ऐवज लंपास
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २२ : शहरातील दोन वेगवेगळ्या भागातील बंद घरे फोडून चोरट्यांनी एक लाख ८३ हजार ५३० रुपयांचा ऐवज लंपास केला. मिल परिसर आणि गोळीबार टेकडी रोडवरील या घटनांप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
शहरातील रागिणी हिरामण पाटील (वय ६७, रा. प्लॉट क्रमांक ११, धनाई पुनाई कॉलनी) या बाहेरगावी गेल्या असताना १७ ते २० जूनदरम्यान चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून प्रवेश केला. घरातील सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने व २५ हजारांची रोकड, असा ८८ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज नेला. यामध्ये ४९ ग्रॅम सोन्याचे हार, टोंगल, मंगळसूत्र, नथ, रिंगा, कुडके, पोत, अंगठी तसेच ७० ग्रॅम चांदीचे दोन वाळे यांचा समावेश आहे. दुसरी घटना गोळीबार टेकडी रोडवरील प्रसन्न गृहनिर्माण सोसायटीत घडली. रवींद्र देवीदास नगराळे हे कुटुंबासह बाहेर गेले असताना चोरट्याने घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा तोडून प्रवेश केला. कपाटातील ९० हजारांची रोकड, चांदीचा शिक्का तसेच पितळ व तांब्याची भांडी असा ९५ हजार ३० रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला.