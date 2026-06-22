विजयानंतर गोकुळ गीते शिवसेनेचे सहयोगी सदस्य

विजयानंतर गोकुळ गिते शिवसेनेचे सहयोगी सदस्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषद निवडणुकीत विजय मिळविल्यानंतर आमदार गोकुळ गिते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार श्रीकांत शिंदे, माजी खासदार उन्मेष पाटील आणि आमदार सुहास कांदे, आमदार किशोर पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत सोमवारी (ता. २२) झालेल्या पत्रकार परिषदेत गिते यांनी आपण शिवसेनेचे सहयोगी सदस्य म्हणून विधान परिषदेत काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
गिते म्हणाले, की नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत जनतेने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मला कौल दिला. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मी श्रीकांत शिंदे, उदय सामंत, किशोर पाटील आणि सुहास कांदे यांच्यामार्फत संपर्क साधून शिवसेनेसोबत सहयोगी सदस्य म्हणून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर मला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन या निवासस्थानी बोलावण्यात आले. तेथे झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर त्यांनी मला शिवसेनेचा सहयोगी सदस्य म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली.
‘‘शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची माझी इच्छा होती. त्यांच्या कार्यपद्धतीने मी प्रभावित आहे. ते प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे विधान परिषदेत शिवसेनेचा सहयोगी सदस्य म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ असे गिते यांनी सांगितले.
भविष्यात पक्ष संघटनेची जबाबदारी दिल्यास तीही प्रामाणिकपणे पार पाडू, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना गिते म्हणाले, की आपण भाजपचे सक्रिय सदस्य नाही. निवडणुकीपूर्वी गणेश गिते यांना उमेदवारी देण्याबाबत चर्चा झाली होती. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होताच गणेश गिते यांच्यासोबत बैठक घेऊन जागेबाबत चर्चा केली होती. मात्र, महायुती धर्म जपत त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर मित्र, समर्थक आणि कार्यकर्त्यांनी माझ्या उमेदवारीला पाठबळ देत निवडणूक लढविण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
प्रचारादरम्यान भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनीही प्रचार थांबविण्याची विनंती केली होती. मात्र कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्याबाबत बोलताना गिते यांनी सांगितले, की एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना विजयी करण्यासाठी अखेरपर्यंत प्रयत्न केले होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी वेगळा कौल दिल्याने निकाल बदलला. या विजयाचे श्रेय मतदार, समर्थक आणि कार्यकर्त्यांना असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात गोकुळ गिते यांच्या या निर्णयामुळे नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली असून, आगामी काळात शिवसेनेच्या संघटनात्मक आणि राजकीय कामकाजात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.