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जळगावः जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे आंदोलन करताना कार्यकर्ते.
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ग्रामपंचायत निवडणूक आरक्षण
पद्धतीविरोधात आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २३ : आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करताना लोकसंख्या व सामाजिक वास्तवाचा विचार करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करीत बहुजन मुक्ती पार्टीने आंदोलन केले. शासनाच्या २५ व २६ मे २०२६ च्या निर्णयामुळे आरक्षण प्रक्रियेत अन्याय होत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यातील ३५८ तालुके व ३६ जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून निवेदने देण्यात आली. जळगाव तालुका बहुजन मुक्ती पार्टीतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना निवेदन दिले. जिल्हा युवा अध्यक्ष सुनील देहडे व तालुकाध्यक्ष रविंद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. आरक्षण निश्चित करताना संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या असलेल्या वॉर्डांना प्राधान्य द्यावे आणि शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य समीक्षा प्रभारी सुमित्र अहिरे यांनी दिला आहे.