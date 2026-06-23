एनआयई भाषांतर

ता.२३ जून २०२६
सीएसआर प्रमुख,
(कंपनीचे नाव)
सप्रेम नमस्कार,
विषय : ‘सकाळ NiE- विद्यार्थी विकास व वाचनसंस्कृती संवर्धन उपक्रम’साठी सीएसआर (CSR) सहकार्याबाबत विनंती...
महोदय/महोदया,
‘सकाळ माध्यम समूह’ गेल्या अनेक दशकांपासून पत्रकारितेबरोबरच समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि बौद्धिक विकासासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करणे, ज्ञानवृद्धी घडविणे आणि सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणे या उद्देशाने आम्ही ‘Newspaper in Education (NiE)’ हा उपक्रम राबवत आहोत.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांतील सुमारे ३०० शाळांमधील १० हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी खालील महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत :
-वृत्तपत्रवाचन व ज्ञानवर्धन अभियान
-करिअर मार्गदर्शन कार्यशाळा
-शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
-डिजिटल शिक्षण उपक्रम
-पर्यावरण जनजागृती व वृक्षारोपण अभियान
-सामान्य ज्ञान व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
-विद्यार्थी नेतृत्वविकास कार्यक्रम
या प्रकल्पांतर्गत १० हजार विद्यार्थ्यांना ‘सकाळ NiE’ वृत्तपत्राचे वार्षिक सदस्यत्व देण्यात येणार असून, विविध शैक्षणिक, कौशल्य विकास व व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी सामाजिक प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ५०,००,००० (रुपये पन्नास लाख फक्त) इतक्या सीएसआर सहकार्याची आवश्यकता आहे.
आपल्या संस्थेकडून मिळणारे सीएसआर योगदान हजारो विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीस, वाचनसंस्कृतीच्या जतन-संवर्धनास, कौशल्य विकासास आणि उज्ज्वल भविष्य घडविण्यास मोलाची मदत करेल. समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी शिक्षण क्षेत्रात केलेली ही गुंतवणूक निश्चितच दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम घडवून आणेल.
या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, अपेक्षित परिणाम, सामाजिक प्रभाव आणि आर्थिक आराखडा सादर करण्यासाठी आपल्या सोयीच्या वेळेनुसार प्रत्यक्ष भेटीची संधी मिळावी, ही नम्र विनंती.
आपल्या सकारात्मक प्रतिसादाच्या अपेक्षेसह.
धन्यवाद!
आपला विश्वासू,
दिनकर कोकीटकर
सकाळ मीडिया समूह
मो. ८८८८८४९०२६
‘आजच्या विद्यार्थ्यांच्या हातात वृत्तपत्र, उद्याच्या भारताच्या हातात उज्ज्वल भविष्य’