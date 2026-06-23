नाशिक

पावसाची नोंद पावसाची नोंद

पावसाची नोंद पावसाची नोंद
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जळगाव जिल्ह्यात १२ टक्के पाऊस --- दमदार पावसाची प्रतीक्षाच सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. २३ : शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मंगळवारी (ता. २३) मॉन्सूनने हजेरी लावली. मात्र, पेरणीलायक पावसाच्या दमदार सरी अजून बरसल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी १४.९ मिलिमीटर व १२ टक्के पावसाची नोंद झाली. लवकरच पावसाचे दमदार आगमन होणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. सोमवारी (ता. २२) दुपारी व रात्री जिल्हाभरात बऱ्याच ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला. मंगळवारी सकाळी जळगाव शहरात पाऊस झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळला. मात्र, उकाड्यात वाढ झाली. जूनमध्ये सरासरी १२३.७ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित आहे. ७ ते २० जूनदरम्यान कोरड्या आणि उष्ण हवामानामुळे पावसाची नोंद झालेली नाही. रविवार (ता. २१)नंतर पावसाने तुरळक हजेरी लावली. गेल्या २४ तासांत चाळीसगावला २३ मिलिमीटर पाऊस झाला. आतापर्यंत झालेला पाऊस तालुका--- पाऊस (मिलिमीटरमध्ये) जळगाव--- १०.६ भुसावळ--- ७.८ यावल--- २.० रावेर--- १९.७ मुक्ताईनगर--- ३.१ अमळनेर--- १०.४ चोपडा--- २.४ एरंडोल--- १२.७ पारोळा--- २५.८ चाळीसगाव--- ४१.७ जामनेर--- ४.० पाचोरा--- १८.७ भडगाव--- १२.९ धरणगाव--- १.६ बोदवड--- ०.० एकूण--- १४.९

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