धुळे ः टुडे १ साठी, ॲंकरच्या शेजारी
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स्वाधार योजनेच्या अर्जातील
त्रुटी पूर्ततेस ३ जुलैपर्यंत मुदत
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विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी; बँक तपशीलाचा प्रश्न
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सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २३ ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जात त्रुटी आहेत. त्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देविदास नांदगावकर यांनी दिली.
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योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सादर करणारे विद्यार्थी आणि केवळ त्यांचेच प्रलंबित अर्ज आणि ऑलरेडी अप्लाईड फॉर स्वाधार, असे अर्ज त्रुटी पूर्तता व तपासणीसाठी ऑनलाईन उपलब्ध केले आहेत. शिवाय पात्र विद्यार्थ्यांच्या लॉगिनमध्ये बँक तपशील अद्ययावत करण्यासाठी नवीन टॅब उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या स्वाधार योजनेच्या लॉगिनवर ३ जुलै २०२६ पूर्वी सर्व त्रुटींची पूर्तता करून घ्यावी. मुदतीनंतर येणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे समाज कल्याण कार्यालयाचे प्रभारी विशेष अधिकारी योगेश चौधरी आणि श्री. नांदगावकर यांनी कळविले आहे.