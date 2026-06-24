धुळे : टुडे पान ३ साठी..
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मोराणे (ता. धुळे) : नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे शाळेत गुलाबपुष्प देत स्वागत करताना शालिनी भदाणे.
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सैनिकी विद्यालयात
विद्यार्थ्यांचे स्वागत
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शैक्षणिक साहित्य व गणवेशाचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २४ : शाळेचा पहिला दिवस हा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी अत्यंत आनंददायी आणि संस्मरणीय असतो. हाच आनंद द्विगुणीत करत मोराणे (ता. धुळे) येथील श्री छत्रपती शिवाजी सैनिकी विद्यालयात नवीन विद्यार्थ्यांचे वाजत-गाजत जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.
सदर कार्यक्रम विद्यालयाच्या सचिव तथा जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या शालिनी भदाणे यांच्या मार्गदर्शनात झाला. या वेळी विद्यालयात सर्वप्रथम रिपोर्ट झालेल्या नवीन विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा सचिव भदाणे यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी उपस्थित नवीन विद्यार्थ्यांना विद्यालयातर्फे मोफत शैक्षणिक साहित्य आणि गणवेशाचे वाटप करण्यात आले. सचिव भदाणे यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करत मार्गदर्शन केले. उपस्थित पालकांनीही विद्यालयाच्या या उपक्रमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. प्राचार्य एस. बी. गरुड, उपप्राचार्य एन. जे. देवरे, पर्यवेक्षक बी. एच. मगर यांनी संयोजन केले. एच. जी. सूर्यवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले.